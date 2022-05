Der Halberstädter Domschatz ... ... gilt als der umfangreichste mittelalterliche Kirchenschatz, der in Deutschland am authentischen Ort erhalten geblieben ist. Ein Teil des Kirchen-, Kunst- und Geschichtsdenkmals wird seit 2008 in einer Ausstellung mit etwa 300 Exponaten im Halberstädter Dom gezeigt. Rund eine halbe Million Menschen haben sich die Präsentation bisher angesehen.