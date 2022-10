Weihnachtstradition Halberstädter Domstollen deutlich teurer

Hauptinhalt

Der Halberstädter Domstollen wird teurer. Die Sultaninen, die eingebacken werden, waren in diesem Jahr kaum und nicht in der benötigten Menge verfügbar. Am Mittwoch ist der Domstollen fristgerecht eingelagert worden. Das Weihnachtsgebäck aus der Region wird jedes Jahr vier Wochen vor der Adventszeit in den Remterkeller des Doms gebracht.