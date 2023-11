Bei einer Explosion in Halberstadt (Landkreis Harz) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagvormittag in einem unbewohnten, im Bau befindlichen Haus in der Voigtei, einer mittelalterlichen Straße im Stadtzentrum. Zwei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer.