In Halberstadt haben in der Nacht auf Sonnabend sieben Mülltonnen gebrannt. Das teilte das Polizeirevier Harz mit. Demnach konnte die Feuerwehr bei einem Brand auf dem Gelände einer Tankstelle durch schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Die Tonne habe zudem nicht in unmittelbarer Nähe der Zapfsäulen gestanden.