In Halberstadt haben Archäologen und Archäologinnen ein Grab entdeckt, das rund 4.800 Jahre alt ist. Das sagte die Archäologin und Projektleiterin Susanne Friederich am Mittwoch. Die Grabungsstelle befindet sich im zukünftigen Gewerbegebiet Halberstadt-Ost, wo sich der Lastwagenhersteller Daimler Truck ansiedeln will.