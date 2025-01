In Halberstadt im Landkreis Harz ist die Polizei derzeit mit einem Großeinsatz beschäftigt. Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Harz MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, wurde am Dienstagvormittag in einer Bankfiliale am Breiten Weg in der Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Um was es sich dabei genau handelt, konnte die Sprecherin am Dienstagnachmittag noch nicht sagen. Derzeit seien Spezialkräfte unterwegs.