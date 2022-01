Tat am Sonntag Frau in Halberstadt gewürgt: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

In Halberstadt ist Haftbefehl gegen einen Mann erlassen worden. Er soll an Neujahr versucht haben, eine 51 Jahre alte Frau zu erwürgen. Zuvor war der Mann in die Wohnung des Opfers eingedrungen. Jetzt wird wegen versuchten Mordes ermittelt.