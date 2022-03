Hochzeitspaaren in Halberstadt kann das feierliche Ja-Wort in Kürze auch auf Schienen über die Lippen kommen. Nach der offiziellen Widmung einer historischen Straßenbahn zum Standesamt am Mittwoch soll die "Alte Dame" ab Mai für Hochzeiten zur Verfügung stehen. Es werden ausgewählte Termine angeboten.