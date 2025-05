Die Orchesterwerkstatt soll Seminar, Zukunftslaboratorium und Kompositionswettbewerb in einem sein. Das Harztheater kooperiert dabei mit dem Landesmusikrat Sachsen-Anhalt und der Stadt Halberstadt. Gefördert wird die Orchesterwerkstatt Halberstadt von der Deutschen Orchester- Stiftung (DOS), dem Verein "Kuratorium Stadtkultur Halberstadt" sowie dem Impuls Festival. Diese Institutionen stiften verschiedene Förderpreise, den Andreas-Werkmeister-Preis der Stadt Halberstadt zum Beispiel, den Preis der Deutschen Orchester-Stiftung, den Preis des Impuls-Festivals für Neue Musik Sachsen-Anhalt sowie den Preis des Kuratoriums Stadtkultur Halberstadt, der einen Kompositionsauftrag für das Harztheater beinhaltet. In diesem Jahr neu ist die Kooperation mit dem Sorbischen National Ensemble. Das Orchester des Sorbischen National-Ensembles wird eines der im Rahmen des Abschlusskonzertes aufgeführten Werke für eine Wiederaufführung in einem ihrer Sinfoniekonzerte in der Spielzeit 2025/26 auswählen.