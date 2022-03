In Halberstadt (Landkreis Harz) wird ein 76 Jahre alter Mann verdächtigt, seine Ehefrau getötet zu haben. Der Senior wurde vorläufig festgenommen. Am Montagmorgen war das 74-jährige Opfer leblos in der ehelichen Wohnung gefunden worden war, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.