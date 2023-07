Halberstadt: Umgehungspläne für B81 ärgern Einwohner

In der Planungsphase einer Alternativstrecke für die B81 in Halberstadt, sind Anwohnerinnen und Anwohner nach einem Gespräch im Rathaus am Donnerstag unzufrieden: Sie haben den Eindruck, die Landesstraßenbehörde (LSBB) habe sich bereits für die bei den Bürgern unbeliebte "Variante 3" (in der Karte grün eingezeichnet) entschieden.