Die protestierenden Halberstädterinnen und Halberstädter befürchten, dass "Variante 3" die Menschen in Halberstadt stark belasten könnte. Sie fürchten, dass dadurch Häuser abgerissen, Natur zerstört und die Belastung durch den Autoverkehr lediglich in einen anderen Ortsteil verlagert würde. Deshalb haben sie eine Bürgerinitiative gegründet und eine Petition gestartet. Sie hoffen, durch ihren Protest die Behörde dazu zu bringen, Variante 3 gar nicht erst als Vorzugsvariante vorzuschlagen.

Über das Thema der Ortsumgehung wird am Donnerstag ab 17 Uhr im Rathaus in Halberstadt informiert und diskutiert werden. Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) hat zu dieser öffentlichen Veranstaltung eingeladen. Mitglieder der Bürgerinitiative kündigten im Vorfeld an, die Veranstaltung zu besuchen und kritische Fragen zu stellen.