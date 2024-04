In Halberstadt wird die künftige Ortsumfahrung der B81 nicht durch die Stadt, sondern in einigem Abstand nördlich um Halberstadt herumgeführt. Das hat die Landesstraßenbaubehörde vor einigen Tagen auf einer Bürgerversammlung bekannt gegeben. Die Behörde hatte verschiedene Varianten untersucht, ortsnahe und ortsferne, auch die innerstädtischen. Am Ende fiel die Entscheidung für die um die Stadt herumführende Variante 1, genauer 1.3 – eine klassische Ortsumfahrung also. Sie wird am Ende einen etwas weiteren Bogen haben.