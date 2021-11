In Halberstadt fahnden zahlreiche Polizei-Beamte seit Mittwochnachmittag nach einem unbekannten Mann. Er soll am Nachmittag gegen 14:30 Uhr mit einer Pistole in einer Straßenbahn hantiert haben. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, war der Mann mit einem bunten Fahrrad unterwegs. Die Straßenbahn soll er an der Haltestelle Westerhäuser Straße verlassen haben.