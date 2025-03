Laut dem "Merkblatt zum kleinen Waffenschein" der Polizeiinspektion Halle wird ein kleiner Waffenschein benötigt, um eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit mitführen zu dürfen. Kauf und Besitz sind demnach davon ausgenommen. Um einen kleinen Waffenschein zu erhalten, muss die Person volljährig, ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung geprüft worden sein. So heißt es im Merkblatt: "Für die Beurteilung Ihrer Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung werden Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, dem staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, von der zuständigen Polizeidienststelle und beim Landesamt für Verfassungsschutz (einmalig) eingeholt. (Nach der Erteilung wird das alle drei Jahre durchgeführt.)"



Geschossen werden darf in der Öffentlichkeit ausschließlich in Notwehr- und Notstandssituationen: "Stellt sich heraus, dass Notwehr oder Notstand nicht vorlag, müssen Sie mit Strafverfolgung rechnen", so die Polizeiinspektion Halle.