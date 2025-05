Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) begrüßte das Vorhaben. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Bedarf sei da. Halberstadt sei, wie viele Städte in Sachsen-Anhalt, überaltert. "Das wird immer dann kritisch, wenn man mit den Angehörigen spricht und sie dann sagen, wir finden keinen Platz für Opa und Oma oder Uroma."

Die neue Seniorenresidenz in Halberstadt soll im Oktober 2026 fertig sein. Die Cureus GmbH hat ihren operativen Hauptsitz in Hamburg. Sie hat nach eigenen Angaben ein Team von circa 130 Mitarbeitern und besitzt Pflegeimmobilien in ganz Deutschland.