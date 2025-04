Im Landkreis Harz ist ein Bereich um die Klusberge, einem beliebten Ausflugsziel in Halberstadt, gesperrt worden. Wie Rüdiger Zimmermann vom Technischen Hilfswerk MDR SACHSEN-ANHALT, mitteilte, ist am Höhenzug für Samstag (12.04.) eine Sprengung geplant. Die Stadt hatte um Amtshilfe gebeten, weil den Angaben zufolge eine Sandsteinhöhle versiegelt werden muss. Das THW warnt davor, diesen Teil des Stadtwaldes am Samstag zu betreten. Für Schaulustige bestehe Lebensgefahr, hieß es.