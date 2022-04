Eine Woche nach dem Fund einer toten 83-Jährigen und ihres schwer verletzten Mannes in einer Wohnung in Halberstadt, ist klar, dass die Frau erschossen wurde.

Sie sei an den Folgen mehrerer Schussverletzungen am Kopf gestorben, sagte Hauke Roggenbuck, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Halberstadt. Das habe die Obduktion ergeben.