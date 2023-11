Halberstadt: Toter bei Arbeitsunfall

In Halberstadt (Landkreis Harz) ist ein Mensch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Donnerstagvormittag in einem unbewohnten, im Bau befindlichen Haus in der Voigtei, einer mittelalterlichen Straße im Stadtzentrum. Zwei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Explosion wird offenbar doch nicht die Ursache

Zuerst war die Polizei davon ausgegangen, dass eine Gasflasche explodiert war und einen Brand ausgelöst hatte. Dass es zu einer Explosion kam, bestätigte sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen der Polizei nicht. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein mit Gas betriebenes Heizgerät ursächlich für ein Brandgeschehen war", teilten die Beamten mit.

Bei dem Arbeitsunfall wurden der Polizei zufolge ein 55-Jähriger leicht und ein 47-Jähriger schwer verletzt. Bei dem Getöteten handele es sich um einen 52 Jahre alten Mann. Ermittler sicherten in dem Haus umfangreich Spuren. Was genau die Brandursache war, soll die Kriminalpolizei klären. Laut Angaben der Feuerwehr ist das betroffene Gebäude nicht in seiner Substanz beeinträchtigt, so die Polizei. Dementsprechend bestehe nach aktuellen Informationen keine Gefahr für umliegende Gebäude. Bildrechte: MDR