Ein Mann hat im Harz mutmaßlich eine schlafende Frau erwürgen wollen. Am frühen Sonntagmorgen sei der 58-jährige Beschuldigte in die Wohnung seines Opfers in Halberstadt eingedrungen, teilte die Polizei mit. Dort habe er sich in das Schlafzimmer begeben, wo die 51-jährige Bewohnerin schlief.