Erst kürzlich hatte die Stadt die Schweizer Firma Siga angelockt. Am Mittwoch wurde der erste Spatenstich für eine Produktionsstätte von SIGA in Halberstadt gesetzt. Die Firma investiert nach eigenen Angaben 40 Millionen Euro. Produktionsstart soll Ende 2026 oder Anfang 2027 sein.

Das Schweizer Unternehmen stellt spezielle Abdichtungen sowie Kleb- und Dichtstoffe her, die Gebäude vor Wind und Wetter schützen. Laut der Geschäftsführung entstehen in Halberstadt zunächst 70 Arbeitsplätze – mit der Option, zu erweitern. Das neue Werk entsteht in direkter Nachbarschaft zur Schwesterfirma Hydroweb, die Siga im Jahr 2023 übernommen hat.