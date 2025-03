Es ist ein sonniger Dienstag Anfang März. Die zurückliegende Bundestagswahl ist für die Menschen in Halberstadt schon sehr lange her. Am Broilerstand auf dem Fischmarkt in der Innenstadt geht es stattdessen um Brocken-Benno. So viel laufen wie er solle man, empfiehlt der Verkäufer in seinem mobilen Grillstand den wartenden Gästen in der Schlange, dann könne man auch problemlos ein Grillhähnchen mehr essen.