Halberstadt So wird in der Zast Weihnachten mit Geflüchteten gefeiert

13. Dezember 2024, 15:21 Uhr

Die Caritas hat in der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt eine Weihnachtsfeier für Flüchtlingsfamilien organisiert. In typischer Weihnachtsmanier mit Lebkuchen, Geschenken und Weihnachtsmann sollen die knapp 1.000 Bewohner, allen voran die Kinder, Ablenkung von ihren oft erst kürzlich zurückliegenden Fluchterfahrungen finden.