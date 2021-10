2.500 Stollen wurden am Freitag im Halberstädter Dom eingelagert.

Im Halberstädter Doms sind am Freitag 2.500 Domstollen eingelagert worden. Sie sollen in dem besonderen Klima für vier Wochen im Remterkeller ruhen. Das teilte der Domschatz Halberstadt mit. Das weihnachtliche Gebäck soll am Samstag vor dem ersten Advent im Gottesdienst angeschnitten werden.