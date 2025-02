"Halberstädter Würstchen" waren schon zu DDR-Zeiten wahre Renner, wenn auch oft nur unter dem Ladentisch. Doch die Geschichte der geräucherten Brühwürstchen geht noch viel weiter zurück. Als Jungunternehmer gründete Friedrich Heine im Jahre 1883 eine Würstchenfabrik in Halberstadt. Sie soll seinerzeit die größte in ganz Europa gewesen sein.

Einer seiner Großaufträge scheint 1896 zum Verderben verurteilt – sollte Firmengründer Heine doch die feierliche Gesellschaft zur Eröffnung des Kyffhäuserdenkmals beliefern. Als die verschoben werden muss, stopft er seine Würstchen kurzerhand in Konserven. Und somit gilt Friedrich Heine als Erfinder der Dosenwurst.

142-jährige Firmengeschichte in Halberstadt

All diese Geschehnisse um den Werdegang des Halberstädter Würstchens zeigt auch heute noch ein kleines Museum am Firmensitz – jener Ort, an dem die Firmenleitung nun die Zukunft des Unternehmens präsentiert hat. Tradition verpflichtet, könnte man meinen. Aber klar ist auch, allein mit Tradition wird eine Neuausrichtung nicht zu stemmen sein.

In der inzwischen 142-jährigen Firmengeschichte gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Doch zuletzt häufen sich Liquiditätsprobleme, vor allem, als im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Beschaffungspreise für Fleisch und Energie förmlich explodieren.

Und als dann noch ein Großkunde wegbricht, muss die Unternehmensleitung Ende 2023 die Reißleine ziehen. Die Unternehmerfamilie Nitsch wickelt die betroffene Tochterfirma ab und überträgt den Geschäftsbetrieb in eine neu gegründete Gesellschaft, die Halberstädter Konserven GmbH. Doch auch dieser Produktionsbetrieb gerät nach nur etwa einem Jahr in finanzielle Schieflage – das ist der Status quo um die Unternehmensgruppe "Halberstädter Würstchen".

Firmenleitung präsentiert Zukunft von "Halberstädter Würstchen"

Inmitten des kleinen Museums am Firmensitz geht es am Montag, dem 10. Februar, ans Eingemachte – buchstäblich also um die Wurst. Silke Erdmann-Nitsch und Stefan Nitsch von der Unternehmerfamilie wollen der geladenen Presse darlegen, wie der Weg aus der Krise bewältigt werden kann. Und an ihrer Seite sitzt Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert, der den Betrieb im sogenannten Schutzschirmverfahren betreut und berät.

Die ins Wanken geratene Halberstädter Konserven GmbH soll bestehen bleiben, künftig "geführt von einem neuen Geschäftsführer", so Unternehmerin Erdmann-Nitsch. Dabei handele es sich um Peter Halder, einen "ausgewiesenen Fachmann für Produktion und Vertrieb".