"Halberstädter Konserven GmbH" erneut insolvent

Würstchen in der Dose – Eine Idee aus Halberstadt "Halberstädter Würstchen" ist ein Traditionsbetrieb mit gut 140-jähriger Unternehmensgeschichte in Sachsen-Anhalt. Gegründet wurde er 1883 von Friedrich Heine. Dem Fabrikanten gelang es 1986, Würstchen durch Räuchern haltbar zu machen. Der Unternehmensgeschichte nach entstand diese Idee aus der Not: Zur Einweihung des Kyffhäuserdenkmals waren beim Halberstädter Unternehmen 40.000 Paar Würstchen bestellt worden, doch die Veranstaltung wurde wegen eines Unwetters verschoben. Vom Unternehmer Heine stammte schließlich auch die Idee, Würstchen in Dosen zu verpacken.