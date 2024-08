Super-Akku "Made in Sachsen-Anhalt" Start-Up aus dem Harz will Batterie-Markt revolutionieren

15. August 2024, 11:40 Uhr

Das Unternehmen Elfolion aus dem Harz will den Batterie-Markt revolutionieren. Es will Lithium-Ionen-Batterien leichter, ressourcenschonender und effizienter machen. Mit dem neuen Akku könnten Elektroautos deutlich weiter fahren als bisher. Dafür ist in Gernrode nun eine Pilotanlage in Betrieb genommen worden.