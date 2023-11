Es war der scheußliche Höhepunkt, als die Jugendlichen bei Ina Piller in den Stall eingebrochen sein sollen. Drinnen haben sie wohl mit einer Axt das einjährige Pony "Foxy" bei lebendigem Leib gequält. "Man ist fassungslos – einfach nur fassungslos", erklärt Piller voller Tränen in den Augen und mit weinerlicher Stimme. "Wir finden da keine Worte dafür – die ganze Familie nicht". Und so wie ihr geht es der ganzen Stadt. Der Fall ist das Gesprächsthema in Harzgerode. Ina Piller wird die Momente, als sie in den Stall gekommen ist, wohl nie wieder vergessen.