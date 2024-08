Das MDR Harz Open Air 2024 findet am 7. September in Wernigerode statt. Nach einem Jahr Pause kehrt die Veranstaltung in den Bürgerpark zurück. Tim Bendzko, Juli und Keimzeit sind in diesem Jahr die Headliner. Für die ganz jungen Gäste steht am Samstagvormittag die Band Honigkuchenpferd auf der Bühne. Auch die in Staßfurt gegründete Band "Noch ist Zeit" bekommt auf der eine Plattform, sich zu präsentieren.