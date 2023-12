Das MDR Harz Open Air 2024 findet am 7. September in Wernigerode statt. Nach einem Jahr Pause kehrt die Veranstaltung in den Bürgerpark zurück. Auch das Line-up steht schon fest: Tim Bendzko, Juli und Keimzeit sind im kommenden Jahr die Headliner. Für die ganz jungen Gäste steht am Samstagvormittag die Band Honigkuchenpferd auf der Bühne.