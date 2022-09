Das Harz Open Air im MDR Fernsehen Weil nicht jeder dabei sein kann, ist das MDR-Fernsehen vor Ort. Moderator Stefan Bernschein meldet sich live aus dem Bürgerpark Wernigerode mit Interviews und weiteren Eindrücken vom Event.



Außerdem werden die Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen zu einer musikalischen Harzreise. Mit Urlaubsfeeling und Musik von Rock bis Pop geht es durch eines der schönsten Feriengebiete Mitteldeutschlands. Bands aus Sachsen-Anhalt nehmen das Publikum mit auf ihre Tour: in die reizvolle Stadt Wernigerode und in den Schlosspark, weiter mit der Harzer Schmalspurbahn bis Drei Annen Hohne, ins Luftfahrtmuseum oder auf die Burgruine Regenstein und natürlich den Brocken.

Die Band Alphaville hat sich 1983 in Münster gegründet und wurde inspiriert von New Wave-Acts wie Ultravox und OMD. Stilistisch starteten die Jungs um Marian Gold ihre Karriere mit synthesizerlastigem Pop, der perfekt in die Stimmung der frühen 80er passte. 1984 entstand ihre erste Single "Big In Japan", die die Band zusammen mit den darauffolgenden Songs "Sounds Like A Melody", "Forever Young" und dem gleichnamigen Debütalbum zu einer der weltweit erfolgreichsten deutschen Gruppen des Jahrzehnts machte.

Alex Christensen seit mehr als 30 Jahren aktiv

Alex Christensen ist seit 30 Jahre als DJ aktiv. Bildrechte: Marcel Brell Alex Christensen ist einer der wichtigsten Musik-Produzenten und DJs der letzten 30 Jahre. Von seinem Heimatplaneten Dance aus ging er 2016 auf Entdeckungsreise. Neu arrangierte Dance-Music-Hits der 90er-Jahre wie "Das Boot" und "Rhythm Is A Dancer" klangen bei ihm völlig anders. Mehr als 100.000 verkaufte Einheiten brachten Alex Christensen in Deutschland einen Gold-Award. Mit "Classical 90s Dance 2" und "Classical 90s Dance 3" setze er seine Erfolgegeschichte fort und etablierte ein neues Genre: Orchestral Dance Music. In Wernigerode präsentiert er sein neues Album "Classical 80's Dance" und setzt damit die Hits der 80er zeitlos melodisch in Szene.