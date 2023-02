In Wernigerode gibt es in diesem Jahr kein MDR-Harz Open Air. Wie die Tourismus GmbH mitteilte, soll die Veranstaltung allerdings im Jahr 2024 wieder auf die Bühne kommen. In diesem Jahr gebe es bereits zahlreiche andere Veranstaltungen im Sommer, hieß es in einer Mitteilung zur Begründung. Deshalb werde das Open Air ein Jahr pausieren.