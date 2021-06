Das MDR HARZ OPEN AIR 2019. Bildrechte: MDR/Thomas Ahrens

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause 2020 wird es am 27. Und 28. August 2021 wieder ein MDR HARZ OPEN AIR in Wernigerode geben. Das haben die Veranstalter und MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Das Konzept für dieses Jahr sieht Konzerte mit weniger Gästen und mit Picknick-Flair vor. Auf dem Gelände liegen Picknickdecken an festen Plätzen. Sie bieten Platz für vier Personen und dürfen nach dem Konzert mitgenommen werden. Die Veranstalter reagieren damit auf Vorgaben, um das Corona-Virus weiter einzudämmen.

Culcha Candela kommen mit sommerlichen Klängen

Culcha Candela treten im August in Wernigerode auf. Bildrechte: IMAGO / BOBO Auf der Bühne stehen werden am Freitag Culcha Candela. Die Berliner Band ist unter anderem für ihren Hit "Hamma" bekannt. In fast 20 Jahren Bandgeschichte haben sie zahlreiche Top-20-Songs veröffentlicht. Support ist die Wernigeröder Band "Pictures Of Soul", die vor allem für ihre Rockmusik bekannt ist.

Den Auftakt am Sonnabend macht dann am Nachmittag der Beatboxer Mando. Er hat ein spezielles Programm für Kinder. Mit den Kleinen entdeckt Mando Geräusche und Musik und verarbeitet sie in spezielle Musik für die Kinder. Support-Act ist am Sonnabend Hanna Rautzenberg. Die 16-Jährige aus Stangerode ist bekannt für ihre rauchige Stimme und handgemachte Musik.

Weltstar Milow ist beim MDR HARZ OPEN AIR dabei. Bildrechte: imago images/Andre Lenthe

Milow ist seit 2007 ein Weltstar