Die Band Alphaville hat sich 1983 in Münster gegründet und wurde inspiriert von New Wave-Acts wie Ultravox und OMD. Stilistisch starteten die Jungs um Marian Gold ihre Karriere mit synthesizerlastigem Pop, der perfekt in die Stimmung der frühen 80er passte. 1984 entstand ihre erste Single "Big In Japan", die die Band zusammen mit den darauffolgenden Songs "Sounds Like A Melody", "Forever Young" und dem gleichnamigen Debütalbum zu einer der weltweit erfolgreichsten deutschen Gruppen des Jahrzehnts machte.

Alex Christensen seit mehr als 30 Jahren aktiv

Alex Christensen ist seit 30 Jahre als DJ aktiv. Bildrechte: Marcel Brell Alex Christensen ist einer der wichtigsten Musik-Produzenten und DJs der letzten 30 Jahre. Von seinem Heimatplaneten Dance aus ging er 2016 auf Entdeckungsreise. Neu arrangierte Dance-Music-Hits der 90er-Jahre wie "Das Boot" und "Rhythm Is A Dancer" klangen bei ihm völlig anders. Mehr als 100.000 verkaufte Einheiten brachten Alex Christensen in Deutschland einen Gold-Award. Mit "Classical 90s Dance 2" und "Classical 90s Dance 3" setze er seine Erfolgegeschichte fort und etablierte ein neues Genre: Orchestral Dance Music. In Wernigerode präsentiert er sein neues Album "Classical 80's Dance" und setzt damit die Hits der 80er zeitlos melodisch in Szene.

Alvaro Soler hatte seinen Durchbruch 2015. Bildrechte: pehnert&hoffmann Die Songs von Alvaro Soler katapuliterten den spanisch-deutschen Musiker 2015 quasi von der Uni in die Charts in ganz Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. Heute hat er mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, insgesamt über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos. Durch seine Hits wie "El Mismo Sol" und "La zieht sich ein roter Faden. Alvaro Soler ist ein Musiker und Mensch, dessen Lebensfreude authentisch ist.

Newcomer Berge und Franzi Harmsen

Rocco Horn und Marianne Neumann sind Berge. Bildrechte: pehnert&hoffmann Die Band Berge besteht aus Marianne Neumann und Rocco Horn, zwei Vollblutmusikern aus Berlin, die vor den ganz großen Themen nicht Halt machen. Menschlichkeit, Liebe, Selbstbestimmung und der Wunsch nach einer besseren Welt sind der Kern ihrer Musik. Mit ihrem dritten Studioalbum schafften die beiden 2019 den Sprung in die deutschen Albumcharts. Bei YouTube konnten sie mittlerweile über 100.000 Abonnenten für sich gewinnen. Der Titelsong "Für die Liebe" von ihrem letzten Album hat die Grenze von mehr als sieben Millionen Plays überschritten.