Tag eins startet in Blankenburg. Mit im Gepäck sind der offizielle Wanderpass, eine ordentliche Portion Motivation und das Wichtigste: Anna. Sie begleitet Lisa am ersten Tag als eine echte Harzexpertin.

Doch jede Anstrengung wird belohnt. Am Ende des steinigen Pfades erwartet die beiden das Hamburger Wappen. Namensgebend sind die drei markanten Felszacken, die im Licht der untergehenden Sonne in den Himmel ragen. Und mittendrin: Der nächste Stempel im Pass und somit ein weiterer Schritt Richtung Bronzeabzeichen.

Lisa merkt schnell, warum so viele Menschen der Sammelleidenschaft der Harzer Wandernadel verfallen. Tatsächlich fühlt es sich fast wie eine Schatzsuche an. Jeder Stempel steht für ein weiteres erreichtes Ziel und weckt sofort die Lust auf den nächsten Stempel und das Entdecken neuer, besonderer Orte.

Es ist so ein bisschen spielerisch angehaucht. Das weckt das innere Kind in mir.

Die Harzer Wandernadel bietet eine Vielzahl von Stempelstellen. Einige sind etwas anspruchsvoller, andere wiederum ganz leicht zu erreichen. Für Lisa geht es am zweiten Tag ihrer Challenge alleine weiter – und zwar in Königshütte. Die erste Stempelstelle ist nicht weit entfernt und direkt an der Bundesstraße.

Man kommt an Ecken, an die man sonst nicht gekommen wäre – und hat im Prinzip immer ein Ziel.

Hat Lisa am Ende tatsächlich alle acht Stempel ergattern können und sich das Bronzeabzeichen in zwei Tagen erwandert? Die Antwort gibt’s in der neuen Folge von #hinREISEND auf YouTube und in der ARD Mediathek.