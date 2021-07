Bundespräsident in Sachsen-Anhalt Haseloff und Steinmeier wandern auf den Brocken

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Sonntag mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf den Brocken gewandert. Die Wandergruppe, zu der auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gehörte, startete am Wurmberg in Niedersachsen Richtung Brocken und legte etwa zehn Kilometer zurück.