20 Millionen benötigt Geschlossenes Harzbad in Benneckenstein soll ab 2024 saniert werden

In Benneckenstein will ein privater Investor ein Feriendorf im skandinavischen Stil errichten. Doch auch an anderer Stelle soll sich etwas tun: Das marode und vor sechs Jahren geschlossene Harzbad soll nach einer Sanierung wieder eröffnen. Die Stadt Oberharz am Brocken ist diesem Vorhaben nun ein Stück näher gekommen.