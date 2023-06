Waldbrand bei Jüterbog Löschflugzeug "Florian Harz 25" hilft wieder in Brandenburg

Hauptinhalt

Sofort und unbürokratisch einsetzbar: So beschreibt der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohes das Löschflugzeug "Florian Harz 25". Nachdem es am Wochenende am Brocken gegen die Flammen geholfen hat, ist es nun wieder in Brandenburg im Einsatz.