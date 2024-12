Die Brockenbahn ist am Mittwoch nicht zwischen Schierke und Brocken unterwegs. Das teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Als Grund gibt das Unternehmen das Wetter an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in einer amtlichen Unwetterwarnung für den Kreis Harz über 1.000 Meter Orkanböen vorausgesagt. Laut HSB fahren die Züge auf dem übrigen Streckennetz aber planmäßig.