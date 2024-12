Eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes bringt auch am Donnerstag den Fahrplan der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) durcheinander. Der Zugverkehr zwischen Schierke und Brocken bleibt auch am Donnerstag weitegehend eingestellt, wie die HSB am Donnerstagmorgen melden, soll es erst am Nachmittag wieder zwei Verbindungen auf den höchsten Harz-Gipfel geben.