Hintergrund sind, wie bereits in den Vorjahren, Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen in den schwächer frequentierten Novembertagen. Das Unternehmen teilte mit, dass alternativ bestehende Busverbindungen genutzt werden könnten. Der Zugverkehr zwischen Wernigerode, Drei Annen Hohne und dem Brocken sowie zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik werde fahrplanmäßig durchgeführt.



Üblicherweise befahren die Harzer Schmalspurbahnen drei Abschnitte: die Brockenbahn (19 Kilometer), die Selketalbahn (60 Kilometer) und die Harzquerbahn (61 Kilometer).