Fahrten mit den Harzer Schmalspurbahnen (HSB) werden demnächst teurer. Wie das Unternehmen am Freitag in Wernigerode mitteilte, erhöht es zum 1. März erneut die Ticketpreise. Das gelte für die Züge am Brocken, aber auch für Fahrten mit der Harzquer- und Selketalbahn. Die HSB begründeten die neuen Preise mit den allgemein gestiegenen Kosten. Eine Anhebung sei unvermeidbar.