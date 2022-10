Er gilt als einer der beliebtesten und schwersten Volksläufe Deutschlands: der Harzgebirgslauf in Wernigerode. Am Samstag gingen bei der 44. Auflage 2.731 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, aber mehr als 1.000 weniger als in Vor-Corona-Zeiten.