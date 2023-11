Im Internet hat sich der Verein am Montag mit einem offenen Brief bei der Besitzerin des Ponys entschuldigt. In dem Schreiben heißt es, man könne das Entsetzen und die Fassungslosigkeit über die abscheuliche Tat an dem Tier nicht in Worte fassen. Nach den Ermittlungen durch die Polizei werde man klarer sehen, welche Untaten auf die Jugendlichen zurückzuführen seien. "Das Ganze wird nicht ohne Konsequenzen für unsere Einrichtung bleiben."