Der gemeinnützige Verein "Pasapa Mensch und Beruf e.V." betreibt in Harzgerode bislang ein Wohnheim für verhaltensauffällige Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet. Der Verein ist seit Mitte 2016 aktiv und als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt. Der Verein will trotz der Rückgabe seiner Betriebserlaubnis zum 20. Dezember in Harzgerode bleiben. In zwei weiteren Arbeitsfeldern, die davon nicht betroffen seien, werde man weiterarbeiten. Welche Felder das sind, erklärte der Verein nicht.