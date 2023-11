Drei Jugendheim-Bewohner sollen in Harzgerode mehrere Straftaten verübt haben. Der Betreiberverein des Wohnheims will nun seine Lizenz zurückgeben.

In dem Wohnheim werden seit 2016 verhaltensauffällige und straffällige Jugendliche aus ganz Deutschland betreut.

Der Harzgeroder Bürgermeister lehnt die weitere Arbeit des Vereins ab. Zudem wurde eine Onlinepetition gegen den Verein gestartet.

Nach mehreren Vorfällen in Harzgerode will der Jugendhilfe-Verein "Pasapa Mensch und Beruf" seine Betriebserlaubnis zurückgeben. Das hat Vereinschef Markus Schmidt MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag gesagt. Das Landesverwaltungsamt teilte mit, dieser Schritt geschehe nach Gesprächen und auf Aufforderung des Landesjugendamtes.

Der Verein war in die Kritik geraten, weil Jugendliche aus der Einrichtung in der vergangenen Woche mehrere Straftaten verübt haben sollen. Die drei sind nach Rücksprache mit dem Jugendamt in ihre Heimatorte außerhalb von Sachsen-Anhalt gebracht worden. Für die drei verbliebenen Jugendlichen werde nach einer neuen Unterbringung gesucht.

Es geht um insgesamt 14 Straftaten, darunter auch ein Angriff auf ein Pony. Mindestens einem der Jugendlichen wird vorgeworfen, das Tier mit einer Axt schwer verletzt zu haben. Das Pony musste eingeschläfert werden. Außerdem sei ein Mann aus einem örtlichen Sportverein mit einem Pflasterstein angegriffen worden. Auch hätten die Jugendlichen Autos demoliert und Scheiben von Gebäuden eingeworfen sowie Kriegsgräber geschändet.

Bildrechte: MDR

Verein entschuldigt sich