Steuereinnahmen legen den Grundstein

Während landauf, landab im Unterhalt teure Hallenbäder am seidenen Faden hängen oder gar schließen, stellt sich die Frage: Was macht Harzgerode anders oder besser als manch andere Kommune? Der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), sieht die Antwort einerseits in der bereits erwähnten Hartnäckigkeit auf der Matte des Bundes, andererseits in den Ergebnissen wichtiger Entscheidungen.

"Harzgerode hat zuerst den Industriestandort ausgebaut, viele Arbeitsplätze geschaffen. Und dadurch hat man Einkommensteuer und Gewerbesteuer rekrutiert", sagt Balcerowski. Und wer solche Einnahmen habe, so der Landrat weiter, der könne "am Ende auch die soziale Infrastruktur ausbauen und erneuern."

Bildrechte: MDR/Stadt Harzgerode

Anlaufpunkt für eine ganze Region

Das neue Schwimmbad für Harzgerode soll kein Spaßbad werden. Vielmehr werde die Notwendigkeit in der Daseinsvorsorge gesehen, sagt Bürgermeister Weise. Schon jetzt kämen Kinder aus der ganzen Region zum Schwimmunterricht in das alte Hallenbad – aus Wippra, Rieder, Ballenstedt oder sogar aus Thale. "Das ist gut ausgelastet. Und das wollen wir natürlich beibehalten."

Zudem soll das neue Bad noch mehr ein sozialer Ort der Begegnung werden. "Nachmittags werden Vereine drin sein mit Gesundheitsprävention und Wassergymnastik – also eine Einrichtung für alle Generationen."

Altes Schwimmbad muss noch ein Jahr "durchhalten"

Das alte Hallenbad ist noch in Betrieb, aber dem Abriss geweiht. Im Jahre 1967 erbaut, hat das Marode inzwischen die Überhand über das Moderne gewonnen. Angstmachende Heizkörper etwa, als platzten sie in jedem Moment, sind bezeichnend für das, was sich im Keller direkt unter dem Wasserbassin offenbart.

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Schwimmmeister Heiko Engler zeigt an die Decke und damit auf freiliegende, rostverkrustete Träger, auf bröckelndes Mauerwerk. "Gravierende Mängel sind die Bausubstanz. Und wir hoffen, dass alles noch ein Jahr durchhält." Mit einer Sanierung, so Bürgermeister Weise, sei das nicht mehr aufzufangen. "Es wäre also sinnlos gewesen, hier in die inzwischen doch sehr desolate Substanz reinzugehen."

Eröffnung für Mitte 2026 geplant

Deshalb also ein Neubau, aber keiner von der Stange. Photovoltaik und Fernwärme sollen einen energieeffizienten Betrieb ermöglichen. Und statt 16-Meter-Bahnen wie im alten Bad in der Bergstadt, soll das neue in der Friederikenstraße mit drei wettkampftauglichen 25 Meter-Strecken auftrumpfen.