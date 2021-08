Klavierklänge, zappelnde Bilder, dazu Text: "Was passiert, wenn sich jemand die Angst der Menschen zu Nutze macht? Was passiert, wenn jemand einen Krieg inszeniert?" So beginnt der Kurzfilm "Das rote Auge". Er ist einer von 20 Filmen, die Samstagabend in Quedlinburg gezeigt werden.