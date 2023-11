In Torfhaus im Harz ist am Mittwoch der neue 65 Meter hohe Harzturm eingeweiht worden. Auf dem mit Holz vertäfelten Aussichtsturm gibt es neben zwei Aussichtsplattformen auch einen Skywalk mit Glasboden. Auf- und Abstieg sind zu Fuß über Treppen möglich, aber auch per Fahrstuhl. Künftig soll es auch über eine 110 Meter lange Rutsche, die sich um den Turm windet, wieder hinunter gehen.