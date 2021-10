"Caruso such"! Wie oft Karl-Heinz Meier das Kommando in den letzten Wochen gerufen hat, kann er beim besten Willen nicht sagen, sehr sehr oft. Meist viermal pro Woche war er mit seinem Rottweiler zum Training im Gelände unterwegs. Einer Spur folgen, Gerüche erschnüffeln, das macht dem sechs Jahre alten und 50 Kilogramm schweren Rottweilerrüden extrem viel Spaß.

Und das sehr erfolgreich. Zweimal wurde Karl-Heinz Meier deutscher Meister, fünfmal Vizemeister, sechsmal Dritter. Mit Caruso, seinem vierten Fährtenhund, ist er nun erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei. Meier: "Das ist das absolute Highlight, ein Traum, der in Erfüllung geht. Sich mit den Besten der Besten der Welt zu messen ist was ganz Spezielles."

Caruso könne das extrem gut, sagt Karl-Heinz Meier. Fleißig trainiert haben beide dafür in den letzten Monaten. Denn bei der Weltmeisterschaft wollen sie nicht einfach nur Teilnehmer sein. Unter die Top-Ten zu kommen ist erklärtes Ziel. Caruso sei jetzt so ausgebildet, sagt Karl-Heinz Meier, dass er zwei im Abstand von wenigen Minuten von ein und demselben Fährtenleger auf identischem Untergrund gelegte gleiche Fährten unterscheiden könne. "Das ist schon genial, zu was so ein Hund in der Lage ist", sagt Karl-Heinz Meier voller Hochachtung und: "Wir wollen eine gute Platzierung erreichen, dann wären wir sehr zufrieden".